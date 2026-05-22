Yoga face à l’océan Promenade des Sources Anglet
Yoga face à l’océan Promenade des Sources Anglet mercredi 19 août 2026.
Anglet
Yoga face à l’océan
Promenade des Sources Deck de la Petite Chambre d’Amour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 11:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Offrez-vous une parenthèse bien-être face à l’océan avec une séance de yoga à la Chambre d’Amour, proposée par Anglet Côte Basque.
Encadrée par un professeur diplômé, la séance se déroule dans une ambiance apaisante entre salutations au soleil, postures d’équilibre, inversions et relaxation au rythme des vagues. Débutants comme pratiquants confirmés sont les bienvenus. .
Promenade des Sources Deck de la Petite Chambre d’Amour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 reservation@anglet-cotebasque.com
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English : Yoga face à l’océan
L’événement Yoga face à l’océan Anglet a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Anglet
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