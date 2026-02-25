Anglet

Le littoral angloy, face à l’érosion

Avenue des Dunes Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 11:45:00

Date(s) :

2026-08-19

Le label Pavillon Bleu distingue chaque année les plages et les ports de plaisance qui mettent en œuvre une politique de tourisme respectueuse de l’environnement et des humains.

Venez découvrir le milieu dunaire, milieu inhospitalier mais recelant une flore riche et insoupçonnée.

Découvrez également les modes de gestion pour la préservation du littoral.

Animé par la Direction de l’Environnement.

Tout public à partir de 12 ans. .

Avenue des Dunes Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

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English : Le littoral angloy, face à l’érosion

L’événement Le littoral angloy, face à l’érosion Anglet a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Anglet