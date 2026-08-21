Église St-Jouin, Eglise St-Jouin, Moisdon-la-Rivière

Informations pratiques

Église St-Jouin 19 et 20 septembre Eglise St-Jouin Loire-Atlantique

Entrée libre, contact 02 40 07 61 07

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Seule église romane fortifiée du département, bâtie pour être un lieu de culte et un asile sûr contre les invasions guerrières comme le montre la tour centrale percée de meurtrières. Cette tour servait à la défense du bourg. Elle est constituée d’une maçonnerie en schiste et supporte le clocher à poivrière surmonté d’une flèche du XVII-XVIIIème siècle.

Eglise St-Jouin 44520 Moisdon la Rivière Moisdon-la-Rivière 44520 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 07 61 07

Seule église romane fortifiée du département, bâtie pour être un lieu de culte et un asile sûr contre les invasions guerrières comme le montre la tour centrale percée de meurtrières. Cette tour à la…

eglise saint jouin