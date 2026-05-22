Égout print Aire Sablée – Port Boyer Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-08 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Jeune Public, En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Les plaques d’égout au Japon sont souvent ornées de motifs graphiques complexes et de symboles régionaux. Elles sont de véritables œuvres d’art qui reflètent la richesse de la culture et de l’histoire locales. Certaines plaques sont même conçues par des artistes renommés.À partir de références graphiques de plaques d’égout japonaises, les enfants imaginent leur plaque sur papier. Puis dans un second temps, ils agrémentent leur travail en ajoutant leur propre motif à l’aide de tampons, crayons de couleur, feutres… pour en faire une œuvre unique.

Aire Sablée – Port Boyer Nantes Erdre Nantes 44300



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