Ekiden de Nantes by Décathlon Atlantis, 19 Bd Guy Mollet, 44300 Nantes, Nantes

Informations pratiques

Ekiden de Nantes by Décathlon Atlantis Dimanche 4 octobre, 08h30 19 Bd Guy Mollet, 44300 Nantes Loire-Atlantique

Payant – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T08:30:00+02:00 – 2026-10-04T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T08:30:00+02:00 – 2026-10-04T16:00:00+02:00

Présentation de l’évènement

L’Ekiden de Nantes by Décathlon Atlantis est un marathon en relais organisé par le Nantes Métropole Athlétisme au cœur de la ville, avec un départ et une arrivée à près du Stadium Métropolitain Pierre Quinon. Cette course d’origine japonaise se dispute par équipes de 6 coureurs sur la distance du marathon (42,195 km), répartie entre les relayeurs selon le format suivant : 5 km – 10 km – 5 km – 10 km – 5 km – 7,195 km. Elle sert également de course qualificative pour les Championnats de France d’Ekiden.

Un événement accessible et fédérateur

L’Ekiden de Nantes s’adresse à tous les publics : clubs d’athlétisme, étudiants, entreprises, groupes d’amis, familles… avec des tarifs adaptés. Un village partenaire sera installé avec animations, restauration, stands entreprises, et une ambiance festive pour accueillir les 2000 coureurs et plusieurs centaines de spectateurs. Le parcours, rapide et sécurisé, traverse le campus universitaire, les abords de l’hippodrome et les grands axes du Petit Port. L’organisation s’appuie sur une coordination étroite avec la Ville de Nantes, les services de sécurité et les partenaires locaux.

Une dimension solidaire

L’édition prend également une dimension solidaire en soutenant l’association Ma Parenthèse, engagée auprès des personnes touchées par le cancer et leurs proches, notamment grâce au reversement d’1 € par dossard.

Informations pratiques

Les dossards et t-shirts seront à retirer le samedi 3 octobre de 14h à 19h au Décathlon Atlantis. Le village course ouvrira le dimanche 4 octobre à 8h30, avec une buvette et des stands entreprises, offrant un espace convivial avant et après la course. Le départ sera donné à 10h. Animations et ambiance festive viendront compléter cette journée sportive, faisant de l’Ekiden de Nantes un rendez-vous fédérateur et incontournable du territoire.

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Le Nantes Métropole Athlétisme organise la 2e édition de l’Ekiden de Nantes by Décathlon Atlantis, marathon relais solidaire au cœur de Nantes, un défi collectif à relever ensemble !