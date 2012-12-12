Élection de la Reine du village Centre socioculturel Besson

Besson

Élection de la Reine du village

Centre socioculturel 2 rue des boitins Besson Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Plongez dans l’univers du 7e art pour élire la Reine de Besson. Kir, tartiflette, vin et café au menu. Soirée sur le thème du cinéma, ambiance garantie !

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Centre socioculturel 2 rue des boitins Besson 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 81 74 comitedesfetesdebesson@gmail.com

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English :

Dive into the world of the 7th art to elect the Queen of Besson. Kir, tartiflette, wine and coffee on the menu. A movie-themed evening, with atmosphere guaranteed!

L’événement Élection de la Reine du village Besson a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région