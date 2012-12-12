Élection de la Reine du village Centre socioculturel Besson
Élection de la Reine du village Centre socioculturel Besson samedi 25 avril 2026.
Besson
Élection de la Reine du village
Centre socioculturel 2 rue des boitins Besson Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Plongez dans l’univers du 7e art pour élire la Reine de Besson. Kir, tartiflette, vin et café au menu. Soirée sur le thème du cinéma, ambiance garantie !
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Centre socioculturel 2 rue des boitins Besson 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 81 74 comitedesfetesdebesson@gmail.com
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English :
Dive into the world of the 7th art to elect the Queen of Besson. Kir, tartiflette, wine and coffee on the menu. A movie-themed evening, with atmosphere guaranteed!
L’événement Élection de la Reine du village Besson a été mis à jour le 2026-04-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région