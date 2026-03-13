Élection de Miss Haute-Loire 2026 Salle Jeanne D’arc Le Puy-en-Velay
Élection de Miss Haute-Loire 2026 Salle Jeanne D’arc Le Puy-en-Velay samedi 9 mai 2026.
Élection de Miss Haute-Loire 2026
Salle Jeanne D’arc 13 avenue de la Cathédrale Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Élection Miss Haute-Loire 2026. Ouverture des portes à 19h15. Cérémonie à 20h. En présence de Miss Auvergne 2025, Alice de Lima Guimaraes et de Chloé Andri, Miss Haute-Loire 2025.
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Salle Jeanne D’arc 13 avenue de la Cathédrale Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 38 41
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English :
Miss Haute-Loire 2026 election. Doors open at 7.15pm. Ceremony at 8pm. In the presence of Miss Auvergne 2025, Alice de Lima Guimaraes and Chloé Andri, Miss Haute-Loire 2025.
L’événement Élection de Miss Haute-Loire 2026 Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay