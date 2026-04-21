Election Miss pinup Bourgogne Franche Comté et Auvergne Rhones Alpes Salle de la Tourbiere Bois-d’Amont

Bois-d’Amont

Election Miss pinup Bourgogne Franche Comté et Auvergne Rhones Alpes

Salle de la Tourbiere 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont Jura

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Venez assister à une soirée magique lors de l’éléction Miss Pinup Bourgogne Franche Comté et Auvergne Rhone Alpes!

Nous comptons sur vous pour encourager nos belles candidates dans cette aventure!

une élection basée sur la mode vintage et retro, les connaissances des années 20 a début 60 et l’élégance et la prestance scénique!

Nous vous attendons nombreux pour une soirée hors du temps!

le samedi 23 Mai 2026 à Bois d’Amont

entrée: 15€ en prévente jusqu’au 20 Avril et ensuite 20€ .

Salle de la Tourbiere 163 Rue des Couenneaux Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 55 03 29

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English : Election Miss pinup Bourgogne Franche Comté et Auvergne Rhones Alpes

L’événement Election Miss pinup Bourgogne Franche Comté et Auvergne Rhones Alpes Bois-d’Amont a été mis à jour le 2026-04-21 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses