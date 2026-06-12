ELECTION MISS ROUSSILLON Canet-en-Roussillon
ELECTION MISS ROUSSILLON Canet-en-Roussillon dimanche 5 juillet 2026.
Canet-en-Roussillon
ELECTION MISS ROUSSILLON
Promenade de la Côte Vermeille Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 21:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Canet-en-Roussillon s’apprête à vibrer au rythme de l’événement le plus glamour de l’année l’élection de Miss Roussillon 2026, une étape prestigieuse vers l’aventure Miss France !
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Promenade de la Côte Vermeille Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 67 biblio@canetenroussillon.fr
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English :
Canet-en-Roussillon is about to vibrate to the rhythm of the most glamorous event of the year: the election of Miss Roussillon 2026, a prestigious step towards the Miss France adventure!
L’événement ELECTION MISS ROUSSILLON Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-06-12 par MAIRIE CANET
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