Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ELECTION MISS ROUSSILLON Canet-en-Roussillon

ELECTION MISS ROUSSILLON Canet-en-Roussillon

ELECTION MISS ROUSSILLON Canet-en-Roussillon dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Promenade de la Côte Vermeille

Ville : 66140 Canet-en-Roussillon

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Canet-en-Roussillon

ELECTION MISS ROUSSILLON

Promenade de la Côte Vermeille Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 21:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Canet-en-Roussillon s’apprête à vibrer au rythme de l’événement le plus glamour de l’année l’élection de Miss Roussillon 2026, une étape prestigieuse vers l’aventure Miss France !
  .

Promenade de la Côte Vermeille Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 67  biblio@canetenroussillon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Canet-en-Roussillon is about to vibrate to the rhythm of the most glamorous event of the year: the election of Miss Roussillon 2026, a prestigious step towards the Miss France adventure!

L’événement ELECTION MISS ROUSSILLON Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-06-12 par MAIRIE CANET

À voir aussi à CANET-EN-ROUSSILLON (Pyrénées-Orientales)