Canet-en-Roussillon

BIBLIOPLAGE

Promenade de la Cote Vermeille Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-08-30 13:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Choisissez un livre et installez-vous face à la mer !

.

Promenade de la Cote Vermeille Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 67 biblio@canetenroussillon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Choose a book and take a seat facing the sea!

L’événement BIBLIOPLAGE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-06-03 par MAIRIE CANET