BIBLIOPLAGE Canet-en-Roussillon
BIBLIOPLAGE Canet-en-Roussillon samedi 4 juillet 2026.
Canet-en-Roussillon
BIBLIOPLAGE
Promenade de la Cote Vermeille Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-08-30 13:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Choisissez un livre et installez-vous face à la mer !
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Promenade de la Cote Vermeille Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 67 biblio@canetenroussillon.fr
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English :
Choose a book and take a seat facing the sea!
L’événement BIBLIOPLAGE Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-06-03 par MAIRIE CANET
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