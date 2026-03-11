L’ETANG ET LE VILLAGE DE PÊCHEURS

Route de Saint Cyprien Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-30 09:00:00

fin : 2026-08-11 11:00:00

Date(s) :

2026-06-30 2026-07-09 2026-07-15 2026-07-23 2026-07-28 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-20 2026-08-25

Partez à la découverte de l’étang de Canet–Saint-Nazaire et plongez dans l’univers authentique des pêcheurs, entre cabanes traditionnelles, nature préservée et vue magique sur le Canigou.

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Route de Saint Cyprien Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00

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English :

Discover the étang de Canet-Saint-Nazaire and immerse yourself in the authentic world of fishermen, with its traditional huts, unspoilt nature and magical view of the Canigou mountain range. ??

L’événement L’ETANG ET LE VILLAGE DE PÊCHEURS Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-03-11 par CANET TOURISME