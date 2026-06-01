LA FÊTE DE LA MUSIQUE À CANET Place Méditerranée (Centre Plage) Canet-en-Roussillon
LA FÊTE DE LA MUSIQUE À CANET Place Méditerranée (Centre Plage) Canet-en-Roussillon samedi 20 juin 2026.
Canet-en-Roussillon
LA FÊTE DE LA MUSIQUE À CANET
Place Méditerranée (Centre Plage) & Place Charles Trenet (Canet Sud) Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
Concerts, ambiance estivale et bord de mer tous les ingrédients sont réunis pour une Fête de la Musique inoubliable à Canet-en-Roussillon les 20 et 21 juin ! ☀️
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Place Méditerranée (Centre Plage) & Place Charles Trenet (Canet Sud) Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00
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English :
Concerts, a summery atmosphere, and the seaside: all the ingredients are in place for an unforgettable Fête de la Musique in Canet-en-Roussillon on June 20 and 21! ????
L’événement LA FÊTE DE LA MUSIQUE À CANET Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-06-12 par CANET TOURISME
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