King Dubbers Sound System présente : Dub Shore Session, Front de mer à Canet-Plage, Canet-en-Roussillon

King Dubbers Sound System présente : Dub Shore Session Dimanche 21 juin, 13h00 Front de mer à Canet-Plage Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T13:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T13:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

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Greetings Ladies and Gentleman,

L’association King Dubbers Sound, sera heureuse de vous retrouver sur le front de mer à Canet-Plage pour la fête de la musique 2026.

Cet évènement propose une vibe sound system, allant du Reggae le plus obscur aux sonorités dub actuelles, les sélections étant assurées par les membres du collectif ou par des amis et invités partageant les mêmes valeurs.

Line up :

King Dubbers and friends

ina familly style seen !

All tribes are welcome !

Respecte ta voisine et ton voisin de danse

Respecte le lieu et les orgas

Et surtout, respecte toi

Front de mer à Canet-Plage Canet plage Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie

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©Charles K