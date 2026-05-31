King Dubbers Sound System présente : Dub Shore Session, Front de mer à Canet-Plage, Canet-en-Roussillon
King Dubbers Sound System présente : Dub Shore Session, Front de mer à Canet-Plage, Canet-en-Roussillon dimanche 21 juin 2026.
King Dubbers Sound System présente : Dub Shore Session Dimanche 21 juin, 13h00 Front de mer à Canet-Plage Pyrénées-Orientales
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T13:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T13:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
©
Greetings Ladies and Gentleman,
L’association King Dubbers Sound, sera heureuse de vous retrouver sur le front de mer à Canet-Plage pour la fête de la musique 2026.
Cet évènement propose une vibe sound system, allant du Reggae le plus obscur aux sonorités dub actuelles, les sélections étant assurées par les membres du collectif ou par des amis et invités partageant les mêmes valeurs.
Line up :
King Dubbers and friends
ina familly style seen !
All tribes are welcome !
Respecte ta voisine et ton voisin de danse
Respecte le lieu et les orgas
Et surtout, respecte toi
Front de mer à Canet-Plage Canet plage Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie
©
©Charles K
À voir aussi à CANET-EN-ROUSSILLON (Pyrénées-Orientales)
- CARREFOUR DES ITINERAIRES CULTURELS SERVICE CULTUREL Canet-en-Roussillon 2 juin 2026
- MID SEA BATTLE Canet-en-Roussillon 5 juin 2026
- FINALE DE LIGUE Canet-en-Roussillon 6 juin 2026
- SPECTACLES DES ATELIERS ENFANTS ET ADOS LE THÉÂTRE DANS TOUS SES ÉTATS ! Canet-en-Roussillon 6 juin 2026
- BOUTEILLES À LA MER Canet-en-Roussillon 13 juin 2026