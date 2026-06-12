Canet-en-Roussillon

FFF TOUR 2026 BEACH SOCCER

Plage Centrale Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-07-31 12:30:00

Date(s) :

2026-07-31

⚽ Le FFF Tour fait étape à Canet ! ⚽

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Plage Centrale Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00

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English :

?? The FFF Tour is stopping in Canet! ??

L’événement FFF TOUR 2026 BEACH SOCCER Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-06-12 par CANET TOURISME