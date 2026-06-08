Canet-en-Roussillon

FEU D’ARTIFICE A CANET SUD

Canet Sud Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:00:00

fin : 2026-08-03 23:59:00

Date(s) :

2026-08-03

Venez pour la musique, restez pour la magie du feu d’artifice !

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Canet Sud Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00

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English :

? Come for the music, stay for the magic of the fireworks!

L’événement FEU D’ARTIFICE A CANET SUD Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-06-08 par CANET TOURISME