FEU D’ARTIFICE A CANET SUD Canet-en-Roussillon
FEU D’ARTIFICE A CANET SUD Canet-en-Roussillon lundi 3 août 2026.
Canet-en-Roussillon
FEU D’ARTIFICE A CANET SUD
Canet Sud Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 21:00:00
fin : 2026-08-03 23:59:00
Date(s) :
2026-08-03
Venez pour la musique, restez pour la magie du feu d’artifice !
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Canet Sud Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00
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English :
? Come for the music, stay for the magic of the fireworks!
L’événement FEU D’ARTIFICE A CANET SUD Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-06-08 par CANET TOURISME
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