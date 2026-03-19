CONCERT DE BAAD

Promenade Charles Trenet Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-07-30 23:59:00

Date(s) :

2026-07-30

Prêts à chanter, danser et vibrer toute la soirée ? Ne manquez pas B.A.A.D, le groupe qui met le feu à la scène !

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Promenade Charles Trenet Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00

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English :

Ready to sing, dance and vibrate all night long? Don’t miss B.A.A.D, the band that sets the stage on fire!??

L’événement CONCERT DE BAAD Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-03-24 par CANET TOURISME