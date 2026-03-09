FESTIVAL SUN & SEA CONCERT AXEL BAUER Canet-en-Roussillon
FESTIVAL SUN & SEA CONCERT AXEL BAUER Canet-en-Roussillon mardi 28 juillet 2026.
FESTIVAL SUN & SEA CONCERT AXEL BAUER
Avenue de la Méditerranée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:00:00
fin : 2026-07-28 23:59:00
Date(s) :
2026-07-28
Le rock résonne à Canet-en-Roussillon Axel Bauer débarque sur scène !- Gratuit • 6ème Édition du Festival Sun & Sea
.
Avenue de la Méditerranée Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Rock sounds in Canet-en-Roussillon: Axel Bauer takes the stage Free ? 6th Sun & Sea Festival
L’événement FESTIVAL SUN & SEA CONCERT AXEL BAUER Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-03-09 par CANET TOURISME