CONCERT CILLIA & DOM MC LEAN Canet-en-Roussillon
CONCERT CILLIA & DOM MC LEAN Canet-en-Roussillon samedi 20 juin 2026.
CONCERT CILLIA & DOM MC LEAN
Promenade Charles Trenet Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 21:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez passer une soirée musicale pleine de bonne humeur le 20 juin à Canet Sud!
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Promenade Charles Trenet Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie c.canerie@canet-tourisme.com
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English :
Come and enjoy a fun-filled evening of music on June 20 at Canet Sud! ?
L’événement CONCERT CILLIA & DOM MC LEAN Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-03-20 par CANET TOURISME