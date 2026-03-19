CONCERT CILLIA & DOM MC LEAN

Promenade Charles Trenet Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 21:00:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez passer une soirée musicale pleine de bonne humeur le 20 juin à Canet Sud!

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Promenade Charles Trenet Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie c.canerie@canet-tourisme.com

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English :

Come and enjoy a fun-filled evening of music on June 20 at Canet Sud! ?

L’événement CONCERT CILLIA & DOM MC LEAN Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-03-20 par CANET TOURISME