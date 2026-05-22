L’ÉTANG DE CANET A VELO Canet-en-Roussillon
L’ÉTANG DE CANET A VELO Canet-en-Roussillon mardi 30 juin 2026.
Canet-en-Roussillon
L’ÉTANG DE CANET A VELO
49 Avenue de la Méditerranée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 – 0
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-30 08:00:00
fin : 2026-07-15 10:00:00
Date(s) :
2026-06-30 2026-07-15 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-25
Partez à vélo à la découverte des trésors naturels de l’étang de Canet, guidés par un garde-animateur du littoral.
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49 Avenue de la Méditerranée Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00 infos@canet-tourisme.com
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English :
Set off by bike to discover the natural treasures of the Etang de Canet, guided by a coastal lifeguard.
L’événement L’ÉTANG DE CANET A VELO Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-05-18 par CANET TOURISME
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