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L’ÉTANG DE CANET A VELO Canet-en-Roussillon

L’ÉTANG DE CANET A VELO Canet-en-Roussillon

L’ÉTANG DE CANET A VELO Canet-en-Roussillon mardi 30 juin 2026.

Adresse : 49 Avenue de la Méditerranée

Ville : 66140 Canet-en-Roussillon

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Canet-en-Roussillon

L’ÉTANG DE CANET A VELO

49 Avenue de la Méditerranée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-30 08:00:00
fin : 2026-07-15 10:00:00

Date(s) :
2026-06-30 2026-07-15 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-25

Partez à vélo à la découverte des trésors naturels de l’étang de Canet, guidés par un garde-animateur du littoral.
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49 Avenue de la Méditerranée Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00  infos@canet-tourisme.com

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English :

Set off by bike to discover the natural treasures of the Etang de Canet, guided by a coastal lifeguard.

L’événement L’ÉTANG DE CANET A VELO Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-05-18 par CANET TOURISME

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