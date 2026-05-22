Canet-en-Roussillon

L’ÉTANG DE CANET A VELO

49 Avenue de la Méditerranée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-30 08:00:00

fin : 2026-07-15 10:00:00

Date(s) :

2026-06-30 2026-07-15 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-25

Partez à vélo à la découverte des trésors naturels de l’étang de Canet, guidés par un garde-animateur du littoral.

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49 Avenue de la Méditerranée Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00 infos@canet-tourisme.com

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English :

Set off by bike to discover the natural treasures of the Etang de Canet, guided by a coastal lifeguard.

L’événement L’ÉTANG DE CANET A VELO Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-05-18 par CANET TOURISME