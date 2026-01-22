BOUTEILLES À LA MER Canet-en-Roussillon
BOUTEILLES À LA MER Canet-en-Roussillon samedi 13 juin 2026.
BOUTEILLES À LA MER
Route de Saint Cyprien Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : 49 – 49 – 49
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13 23:59:00
2026-06-13
✨ Vivez “Bouteilles à la Mer” une escapade gourmande, festive et inoubliable, où chaque vin, chaque bouchée et chaque note de musique vous transporte dans l’univers magique de Canet-en-Roussillon.
Route de Saint Cyprien Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00 infos@canet-tourisme.com
English :
? Experience ?Bouteilles à la Mer? a gourmet, festive and unforgettable escapade, where every wine, every bite and every note of music transports you to the magical world of Canet-en-Roussillon.
