BOUTEILLES À LA MER Canet-en-Roussillon

BOUTEILLES À LA MER

Route de Saint Cyprien Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13 23:59:00

2026-06-13

✨ Vivez “Bouteilles à la Mer” une escapade gourmande, festive et inoubliable, où chaque vin, chaque bouchée et chaque note de musique vous transporte dans l’univers magique de Canet-en-Roussillon.

Route de Saint Cyprien Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00 infos@canet-tourisme.com

? Experience ?Bouteilles à la Mer? a gourmet, festive and unforgettable escapade, where every wine, every bite and every note of music transports you to the magical world of Canet-en-Roussillon.

