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TOUR D’OX 2026 Canet-en-Roussillon

TOUR D’OX 2026 Canet-en-Roussillon

TOUR D’OX 2026 Canet-en-Roussillon samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Avenue Général Delestrain

Ville : 66140 Canet-en-Roussillon

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Canet-en-Roussillon

TOUR D’OX 2026

Avenue Général Delestrain Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Tour des Ports d’OCCITANIE à la voile
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Avenue Général Delestrain Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 73 33 95 

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English :

Tour des Ports d’OCCITANIE by sail

L’événement TOUR D’OX 2026 Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-05-20 par MAIRIE CANET

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