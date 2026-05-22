Canet-en-Roussillon

TOUR D’OX 2026

Avenue Général Delestrain Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Tour des Ports d’OCCITANIE à la voile

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Avenue Général Delestrain Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 73 33 95

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English :

Tour des Ports d’OCCITANIE by sail

L’événement TOUR D’OX 2026 Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-05-20 par MAIRIE CANET