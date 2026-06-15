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LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU DOMAINE DE L’ESPARROU Canet-en-Roussillon

LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU DOMAINE DE L’ESPARROU Canet-en-Roussillon vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : Route de Saint-Cyprien

Ville : 66140 Canet-en-Roussillon

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif réduit Tarif réduit

Canet-en-Roussillon

LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU DOMAINE DE L’ESPARROU

Route de Saint-Cyprien Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-03 09:00:00
fin : 2026-07-03 11:00:00

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Entre lagune et pinède, partez à la rencontre d’une nature préservée et vibrante de vie !
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Route de Saint-Cyprien Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie   v.depoues@canet-tourisme.com

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English :

Between the lagoon and the pine forest, come discover unspoiled nature teeming with life!

L’événement LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU DOMAINE DE L’ESPARROU Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-06-11 par CANET TOURISME

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