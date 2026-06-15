LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU DOMAINE DE L’ESPARROU Canet-en-Roussillon
LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU DOMAINE DE L’ESPARROU Canet-en-Roussillon vendredi 3 juillet 2026.
Canet-en-Roussillon
LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU DOMAINE DE L’ESPARROU
Route de Saint-Cyprien Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-03 09:00:00
fin : 2026-07-03 11:00:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Entre lagune et pinède, partez à la rencontre d’une nature préservée et vibrante de vie !
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Route de Saint-Cyprien Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie v.depoues@canet-tourisme.com
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English :
Between the lagoon and the pine forest, come discover unspoiled nature teeming with life!
L’événement LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU DOMAINE DE L’ESPARROU Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-06-11 par CANET TOURISME
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