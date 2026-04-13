Electronest Club #1 Bliiida Metz
samedi 26 septembre 2026 · Bliiida · Metz
Informations pratiques
Metz
Electronest Club #1
Bliiida 7 Avenue de Blida Metz Moselle
Tarif : – – EUR
11.99
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26 23:59:00
Date(s) :
2026-09-26
Electronest Club #1Electronest Club est un nouveau rendez-vous dédié aux musiques électroniques et à la culture club, imaginé pour réunir les talents de la scène locale et des artistes de la scène nationale.
Pour cette première édition, DUEL (live), Egoh (2000 et Demi / Kluster), Cøntrast b2b Mvgen (Virgae), MZA et KUSS se succéderont pour une programmation entre techno contemporaine et énergie club.
À l’intérieur, le dancefloor sera le cœur de la soirée. À l’extérieur, un espace aménagé avec bar, food trucks et chill zone permettra de se retrouver, de boire un verre, de manger et de profiter de l’ambiance.
Pensé comme un rendez-vous plutôt qu’un événement unique, Electronest Club #1 marque la rencontre de plusieurs acteurs de la scène électronique messine autour d’une ambition commune faire grandir la culture club sur notre territoire.
Bienvenue à Metz. Bienvenue à Bliiida. Bienvenue au premier chapitre d’Electronest.
Cet évènement fait partie de la programmation Metz l’étudiante l’event 6.Adultes
11.99 .
Bliiida 7 Avenue de Blida Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
Electronest Club #1 Electronest Club is a new event dedicated to electronic music and club culture, designed to bring together talented local artists and artists from the national scene.
For this first edition, DUEL (live), Egoh (2000 et Demi / Kluster), Contrast b2b Mvgen (Virgae), MZA, and KUSS will take the stage one after another for a lineup blending contemporary techno and club energy.
Inside, the dance floor will be the heart of the evening. Outside, a specially designed area with a bar, food trucks, and a chill zone will provide a place to hang out, have a drink, grab a bite to eat, and enjoy the atmosphere.
Conceived as an ongoing series rather than a one-off event, Electronest Club #1 brings together various players from Metz’s electronic music scene around a shared goal: to foster the growth of club culture in our region.
Welcome to Metz. Welcome to Bliiida. Welcome to the first chapter of Electronest.
This event is part of the Metz l’étudiante l’event 6 program.
L’événement Electronest Club #1 Metz a été mis à jour le 2026-07-27 par AGENCE INSPIRE METZ
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