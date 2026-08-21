Elie Aufseesser et Boodaman, Musée d’art et d’histoire, Genève
jeudi 19 novembre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Genève
Informations pratiques
Elie Aufseesser et Boodaman Jeudi 19 novembre, 18h00 Musée d’art et d’histoire
Prix libre, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-19T18:00:00+01:00 – 2026-11-19T21:00:00+01:00
Fin : 2026-11-19T18:00:00+01:00 – 2026-11-19T21:00:00+01:00
Chaque année, le MAH accueille un artiste en résidence cinéma et un artiste en résidence musique, invités à puiser leur inspiration dans la collection et l’unIvers du musée. Cette soirée réunit le cinéaste Elie Aufseesser et le musicien Boodaman autour d’une projection en avant-première, suivie d’un concert inédit.
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/content# »}] [{« link »: « https://www.swissfilms.ch/fr/person/elie-aufseesser/33bbe8a845964344a5577fde93417811 »}, {« link »: « https://www.boodaman.com/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Soirée résidents
DR
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