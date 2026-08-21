Elie Aufseesser et Boodaman, Musée d’art et d’histoire, Genève

Informations pratiques

Elie Aufseesser et Boodaman Jeudi 19 novembre, 18h00 Musée d’art et d’histoire

Prix libre, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-19T18:00:00+01:00 – 2026-11-19T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-19T18:00:00+01:00 – 2026-11-19T21:00:00+01:00

Chaque année, le MAH accueille un artiste en résidence cinéma et un artiste en résidence musique, invités à puiser leur inspiration dans la collection et l’unIvers du musée. Cette soirée réunit le cinéaste Elie Aufseesser et le musicien Boodaman autour d’une projection en avant-première, suivie d’un concert inédit.

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/content# »}] [{« link »: « https://www.swissfilms.ch/fr/person/elie-aufseesser/33bbe8a845964344a5577fde93417811 »}, {« link »: « https://www.boodaman.com/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Soirée résidents

DR