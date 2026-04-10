ELIE SEMOUN ZENITH DE PAU Pau
ELIE SEMOUN ZENITH DE PAU Pau mercredi 10 mars 2027.
Pau
ELIE SEMOUN
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 39 – 39 – 39 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-10 20:00:00
fin : 2027-03-10 22:00:00
Date(s) :
2027-03-10
Inutile de chercher bien loin pour comprendre le ton de CACTUS ! En donnant ce nom à son nouveau spectacle, Elie Semoun annonce la couleur ça va piquer !
Depuis 30 ans, l’humoriste s’est imposé comme l’un des humoristes les plus incisifs et délicieusement décalés de la scène française. Son style, qui mêle finesse et audace, a inspiré de nombreuses générations d’artistes.
Pour son huitième spectacle, Elie Semoun opère un léger virage le stand-up occupe désormais une place plus importante, une nouveauté pour lui. Mais ne vous y trompez pas, CACTUS reste fidèle à son goût pour les personnages. .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
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English : ELIE SEMOUN
L’événement ELIE SEMOUN Pau a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Pau
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