ELIE SEMOUN ZENITH DE PAU Pau

Pau

ELIE SEMOUN

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-10 20:00:00

fin : 2027-03-10 22:00:00

Date(s) :

2027-03-10

Inutile de chercher bien loin pour comprendre le ton de CACTUS ! En donnant ce nom à son nouveau spectacle, Elie Semoun annonce la couleur ça va piquer !

Depuis 30 ans, l’humoriste s’est imposé comme l’un des humoristes les plus incisifs et délicieusement décalés de la scène française. Son style, qui mêle finesse et audace, a inspiré de nombreuses générations d’artistes.

Pour son huitième spectacle, Elie Semoun opère un léger virage le stand-up occupe désormais une place plus importante, une nouveauté pour lui. Mais ne vous y trompez pas, CACTUS reste fidèle à son goût pour les personnages. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

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English : ELIE SEMOUN

L’événement ELIE SEMOUN Pau a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Pau