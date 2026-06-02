Éliot Doyle Arès
Éliot Doyle Arès samedi 19 septembre 2026.
Arès
Éliot Doyle
1 Rue du Temple Arès Gironde
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
C’EST QUOI LA SUITE ?
L’absurde, c’est la marque de fabrique d’Eliott Doyle. Découvert dans le télécrochet Comedy Class, dans laquelle il a été finaliste rien que ça puis sur les réseaux sociaux ou encore sur scène avec le Jamel Comedy Club, Eliott Doyle casse les codes de l’humour sketches chaotiques mais maîtrisés, ratages travaillés et volontaires… Il devient un pro de l’improvisation calculée , quoi que ça veuille dire. Préparez-vous à vous marrer !
Buvette et restauration sur place.
Tout public Placement libre assis.
À partir de 12 €.
Billetterie en ligne sur espacebremontier-ares.fr
Lieu Espace Brémontier.. .
1 Rue du Temple Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 03
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English : Éliot Doyle
L’événement Éliot Doyle Arès a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme d’Arès
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