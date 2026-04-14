Elisa Samoy band ‘Résilience’, JASS CLUB, Paris
Elisa Samoy band ‘Résilience’, JASS CLUB, Paris mercredi 27 mai 2026.
Elisa Samoy band ‘Résilience’ Mercredi 27 mai, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris
Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T19:30:00+02:00 – 2026-05-27T20:30:00+02:00
Fin : 2026-05-27T21:30:00+02:00 – 2026-05-27T22:30:00+02:00
*19h30 & 21h30* Multi-instrumentiste bruxelloise, autrice, compositrice et interprète, Elisa Samoy présente ‘Résilience’, un répertoire où elle dresse le portrait sombre de notre époque : fascisme, esclavagisme, et massacre des animaux. Pour elle, la musique devient un moyen de traduire la folie moderne du monde. Passionnée de jazz et de philosophie, Elisa Samoy fusionne ces univers pour livrer un témoignage singulier. À la croisée du jazz, de la chanson et de la déclamation, elle propose une lecture contemporaine et créative des enjeux de notre temps. **Elisa Samoy** / saxophone ténor, voix, guitare **Nicolas Francois** / guitare électrique **Alice Loparic** / basse, contrebasse **Audrey Dechèvre** / batterie
JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/442-Elisa-Samoy-band-Resilience?session=442 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/443-Elisa-Samoy-band-Resilience?session=443 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS
Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H
Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H
Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H
CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR
19h30 & 21h30Multi-instrumentiste bruxelloise, autrice, compositrice et interprète, Elisa Samoy présente ‘Résilience’, un répertoire où elle dresse le portrait sombre de notre époque : fascisme, e … Jazz Pop
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