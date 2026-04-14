Elisa Samoy band ‘Résilience’, JASS CLUB, Paris

Elisa Samoy band ‘Résilience’ Mercredi 27 mai, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T19:30:00+02:00 – 2026-05-27T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-27T21:30:00+02:00 – 2026-05-27T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Multi-instrumentiste bruxelloise, autrice, compositrice et interprète, Elisa Samoy présente ‘Résilience’, un répertoire où elle dresse le portrait sombre de notre époque : fascisme, esclavagisme, et massacre des animaux. Pour elle, la musique devient un moyen de traduire la folie moderne du monde. Passionnée de jazz et de philosophie, Elisa Samoy fusionne ces univers pour livrer un témoignage singulier. À la croisée du jazz, de la chanson et de la déclamation, elle propose une lecture contemporaine et créative des enjeux de notre temps. **Elisa Samoy** / saxophone ténor, voix, guitare **Nicolas Francois** / guitare électrique **Alice Loparic** / basse, contrebasse **Audrey Dechèvre** / batterie

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/442-Elisa-Samoy-band-Resilience?session=442 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/443-Elisa-Samoy-band-Resilience?session=443 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Multi-instrumentiste bruxelloise, autrice, compositrice et interprète, Elisa Samoy présente ‘Résilience’, un répertoire où elle dresse le portrait sombre de notre époque : fascisme, e … Jazz Pop