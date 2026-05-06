Elisabeth Chelot, Martine Destrez et Marc Petitnet (peinture, photographie, sculpture) Salle des expostions de la gare Houlgate

Houlgate

Elisabeth Chelot, Martine Destrez et Marc Petitnet (peinture, photographie, sculpture)

Salle des expostions de la gare Boulevard Louis Pillu Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19 10:00:00

fin : 2026-06-22 13:00:00

Date(s) :

2026-06-19

6 peintres unissent leurs univers pour une exposition de peintures et d’aquarelles riche en émotions et en nuances. Entre regards croisés et sensibilités uniques, chaque œuvre dialogue avec les autres dans une harmonie vibrante.

6 peintres unissent leurs univers pour une exposition de peintures et d’aquarelles riche en émotions et en nuances. Entre regards croisés et sensibilités uniques, chaque œuvre dialogue avec les autres dans une harmonie vibrante. .

Salle des expostions de la gare Boulevard Louis Pillu Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

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English : Elisabeth Chelot, Martine Destrez et Marc Petitnet (peinture, photographie, sculpture)

6 painters unite their universes for an exhibition of paintings and watercolours rich in emotion and nuance. Each work, with its unique sensibilities and cross-fertilisation of perspectives, interacts with the others in vibrant harmony.

L’événement Elisabeth Chelot, Martine Destrez et Marc Petitnet (peinture, photographie, sculpture) Houlgate a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Normandie Pays d’Auge