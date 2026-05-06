Les Artistes exposent Salle des expositions de la gare Houlgate

Houlgate

Les Artistes exposent

Salle des expositions de la gare Avenue de la Gare Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-28 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Les sections sculpture sur pierre, peinture à l’huile, aquarelle et créativité enfants vous présentent les œuvres réalisées au cours de l’année. Vous pouvez également admirer les ouvrages de la section couture/tricot. Vernissage à 17h le 28 juin.

Les sections sculpture sur pierre, peinture à l’huile, aquarelle et créativité enfants vous présentent les œuvres réalisées au cours de l’année. Vous pouvez également admirer les ouvrages de la section couture/tricot. Vernissage de l’exposition à 17h le 28 juin. .

Salle des expositions de la gare Avenue de la Gare Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 7 76 54 89 44

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English : Les Artistes exposent

The stone sculpture, oil painting, watercolour and children’s creativity sections will be presenting their work from the past year. You can also admire the work of the sewing/knitting section. Opening at 5pm on 28 June.

L’événement Les Artistes exposent Houlgate a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Normandie Pays d’Auge