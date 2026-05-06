Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Micro-festival Salle des fêtes Houlgate

Micro-festival Salle des fêtes Houlgate lundi 29 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : 10 boulevard des Belges

Ville : 14510 Houlgate

Département : Calvados

Début : lundi 29 juin 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Tarif :

Houlgate

Micro-festival

Salle des fêtes 10 boulevard des Belges Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-29
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-06-29

Dans le cadre des Micro-Folies, l’installation interactive et sonore Bestioles électroniques de Marylou, mêlant biodiversité et création artistique, vous invite à découvrir la nature, les cycles du vivant et les enjeux environnementaux.
Dans le cadre des Micro-Folies, l’installation interactive et sonore Bestioles électroniques de Marylou, mêlant biodiversité et création artistique, vous invite à découvrir la nature, les cycles du vivant et les enjeux environnementaux. Émerveillez-vous devant les œuvres artistiques tout en vous initiant à diverses techniques plastiques et numériques ! Vernissage, rencontre avec l’artiste et concert le samedi 27 juin.   .

Salle des fêtes 10 boulevard des Belges Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 25 93 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Micro-festival

As part of the Micro-Folies festival, Marylou’s interactive sound installation Bestioles électroniques , combining biodiversity and artistic creation, invites you to discover nature, the cycles of life and environmental issues.

L’événement Micro-festival Houlgate a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Normandie Pays d’Auge

À voir aussi à Houlgate (Calvados)