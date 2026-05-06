Micro-festival Salle des fêtes Houlgate
Micro-festival Salle des fêtes Houlgate lundi 29 juin 2026.
Houlgate
Micro-festival
Salle des fêtes 10 boulevard des Belges Houlgate Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-29
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-06-29
Dans le cadre des Micro-Folies, l’installation interactive et sonore Bestioles électroniques de Marylou, mêlant biodiversité et création artistique, vous invite à découvrir la nature, les cycles du vivant et les enjeux environnementaux.
Dans le cadre des Micro-Folies, l’installation interactive et sonore Bestioles électroniques de Marylou, mêlant biodiversité et création artistique, vous invite à découvrir la nature, les cycles du vivant et les enjeux environnementaux. Émerveillez-vous devant les œuvres artistiques tout en vous initiant à diverses techniques plastiques et numériques ! Vernissage, rencontre avec l’artiste et concert le samedi 27 juin. .
Salle des fêtes 10 boulevard des Belges Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 25 93
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English : Micro-festival
As part of the Micro-Folies festival, Marylou’s interactive sound installation Bestioles électroniques , combining biodiversity and artistic creation, invites you to discover nature, the cycles of life and environmental issues.
L’événement Micro-festival Houlgate a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Normandie Pays d’Auge
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