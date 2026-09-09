Éloge du paysage I au musée d’Ensérune, Oppidum d’Ensérune, Nissan-lez-Enserune

Informations pratiques

Éloge du paysage I au musée d’Ensérune 19 et 20 septembre Oppidum d’Ensérune Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:45:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:45:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Dans un dialogue avec les espaces arborés du site, les œuvres de quatre artistes contemporains, Bianca Bondi, Ali Cherri, Étienne Hajdu et Lionel Sabatté, interrogent les équilibres fragiles du vivant, les transformations de la matière ainsi que les processus d’évolution et de disparition qui façonnent nos paysages.

À travers des formes organiques, des matériaux naturels ou transformés et des installations évoquant la croissance, l’altération ou la mémoire du monde, les artistes questionnent les frontières entre naturel et artificiel.

« Éloge du paysage I » et « Éloge du paysage II » sont deux expositions complémentaires qui proposent deux regards sur les paysages du canal du Midi. Deux parcours sensibles où art contemporain, patrimoine et environnement se rencontrent pour révéler la richesse et la fragilité du vivant.

Une exposition réalisée en partenariat avec le musée des Abattoirs, FRAC Occitanie Toulouse.

Oppidum d’Ensérune Site archéologique d’Ensérune, 34440 Nissan-lez-Enserune, France Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33467326035 https://www.enserune.fr Vestiges d’un oppidum avec pans de murs cyclopéens et silos creusés dans le sol. Tombes à incinération avec mobilier funéraire pouvant remonter au deuxième âge du fer (fibules, boucles..). Présence de céramique grecque, ibérique, campanienne et indigène. Sur le flanc méridional, ruines d’une villa romaine. Depuis Béziers ou Perpignan : N9 puis D162E Accès difficile par le village de Colombiers Depuis Carcassonne : A61 jusqu’à Narbonne, puis N9 vers Béziers et D162E Depuis Montpellier : A61 sortie Béziers ouest, direction Narbonne – Nissan-Lez-Ensérune et D162E

Dans un dialogue avec les espaces arborés du site, les œuvres réunies de quatre artistes contemporains, Bianca Bondi, Ali Cherri, Étienne Hajdu et Lionel Sabatté, interrogent les équilibres fragiles …

© Adagp, Paris