Elser, un héros ordinaire Maison Heinrich Heine Paris

Le 8 novembre 1939, Georg Elser, menuisier allemand aux sympathies communistes, dépose une bombe dans la brasserie Bürgerbräukeller à Munich avec l’intention d’assassiner Adolf Hitler. Mais celui-ci quitte le lieu plus tôt que prévu, quelques minutes avant l’explosion, et l’attentat échoue. Rapidement arrêté, Elser est soumis aux interrogatoires et aux tortures de la Gestapo, qui cherche à lui arracher les noms de prétendus complices. Pourtant, il n’appartient à aucun parti et a agi seul.

Ciné club : drame historique, Allemagne, 2015, 114 min, vostfr

réalisé par Oliver Hirschbiegel avec Christian Friedel, Katharina Schüttler et Burghart Klaußner

Le lundi 08 juin 2026

de 20h00 à 20h00

gratuit

Entrée gratuite | Inscription conseillée

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-08T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-08T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-08T20:00:00+02:00_2026-06-08T20:00:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.facebook.com/events/806577562109044 https://www.facebook.com/events/806577562109044



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