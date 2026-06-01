eMa x Catalyse, Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles, Genève
eMa x Catalyse, Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles, Genève samedi 20 juin 2026.
eMa x Catalyse Samedi 20 juin, 19h00 Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T19:00:00+02:00 – 2026-06-20T20:30:00+02:00
Les élèves du cursus PréPro de l’eMa et le Quartet vocal avancé de Catalyse partagent la scène.
Venez découvrir leur univers musical à travers un répertoire de reprises pop revisitées avec talent et personnalité.
Une belle occasion de découvrir le travail accompli tout au long de l’année et de soutenir ces jeunes artistes !
Dans le cadre de la Fête de la Musique.
Le Chaudron – Centre des Musiques Actuelles Passage Marie-Claude-LEBURGUE 2 Genève 1205 Jonction Genève https://ema.school/
Concert des élèves des deux écoles.
Catalyse
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