EM’AMU ensemble de Musique ancienne, Musée des beaux-arts – Marseille, Marseille

EM’AMU ensemble de Musique ancienne Samedi 23 mai, 20h30, 21h30 Musée des beaux-arts – Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Ensemble de neuf musiciens direction Julien Ferrando

Un voyage captivant à travers la musique instrumentale de la Méditerranée

2 concerts de 30 minutes

20h30 / 21h00

21h30 / 22h00

Musée des beaux-arts – Marseille Palais Longchamp 13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0) 4 91 14 59 30 https://musees.marseille.fr/musee-des-beaux-arts-mba Musée visites et conférences autour d’œuvres d’art collection XVIe – XVIIe – XVIIIe et XXe siècles La construction du Palais dont le but était l’illustration de l’arrivée des eaux de la Durance, commença en 1862 sur les plans de l’architecte Henry Espérandieu. TRAM 2 BLANCARDE – Métro 5 avenue Longchamp

Ensemble de neuf musiciens direction Julien Ferrando