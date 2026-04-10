EMBRASEMENT DU FORT BRESCOU Plages Richelieu et Rochelongue Agde

Agde

EMBRASEMENT DU FORT BRESCOU

Plages Richelieu et Rochelongue LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

L’embrasement du Fort de Brescou est un événement incontournable du Cap d’Agde, rassemblant chaque année des milliers de spectateur.

L’Embrasement du Fort de Brescou est un événement incontournable du Cap d’Agde, rassemblant chaque année des milliers de spectateurs. Pour cette édition, un spectacle pyrotechnique exceptionnel viendra illuminer le ciel méditerranéen et mettre en valeur ce monument historique unique en France, perché sur son îlot volcanique.

Un spectacle grandiose pour un site d’exception

Construit en 1586, le Fort de Brescou est un joyau du patrimoine maritime français. Il a traversé les siècles, servant successivement de fort militaire, de prison d’État et de repère emblématique du littoral agathois.

Il sera le théâtre d’un feu d’artifice spectaculaire, tiré depuis les deux jetées du port de plaisance. La mise en scène lumineuse embrasera le fort et formera un arc en feu au-dessus de la mer, offrant un tableau féerique aux spectateurs répartis sur le littoral.

#TEMPSFORT

#FEUDARTIFICE .

Plages Richelieu et Rochelongue LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie

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English : EMBRASEMENT DU FORT BRESCOU

The Fort de Brescou blaze is a not-to-be-missed event in Cap d’Agde, attracting thousands of spectators every year.

L’événement EMBRASEMENT DU FORT BRESCOU Agde a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34