Informations pratiques

Saint-Pair-sur-Mer

Émergences, L’espace de création de Véronique Attia.

45 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02 11:00:00

fin : 2026-10-04 13:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Pour la deuxième édition des Journées Nationales des Artistes, Véronique Attia ouvre exceptionnellement les portes de son espace de création, habituellement réservé à son travail.

Ici, rien n’est véritablement reconstitué. C’est le lieu quotidien de la création, avec ses outils, ses matières, ses fragments, ses œuvres et les traces des gestes qui s’y accomplissent.

Quelques interventions viennent cependant en modifier la perception une lumière qui révèle les murs de pierre et de silex, des flammes qui font vaciller les ombres, des sons qui semblent surgir de loin…

Dans cette atmosphère volontairement énigmatique, les choses apparaissent peu à peu une matière, un fragment, une œuvre, un geste, une présence.

Émergences propose ainsi de franchir exceptionnellement la frontière entre l’espace d’exposition et l’espace intime de la création, pour découvrir ce qui se révèle lorsque le quotidien de l’artiste est regardé autrement. .

45 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 11 52 81 08 contact@veroniqueattia.com

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English : Émergences, L’espace de création de Véronique Attia.

L’événement Émergences, L’espace de création de Véronique Attia. Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Granville Terre et Mer