Exposition d’Odile Poutier Rue Charles Mathurin Saint-Pair-sur-Mer
Exposition d’Odile Poutier Rue Charles Mathurin Saint-Pair-sur-Mer samedi 29 août 2026.
Saint-Pair-sur-Mer
Exposition d’Odile Poutier
Rue Charles Mathurin Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-09-04 19:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Paysage marins
Odile POUTIER Peintre
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé dessiner et peindre mais j’ai attendu la quarantaine pour m’autoriser à franchir le seuil d’un cours de peinture. J’ai commencé à la Maison des Arts à Evreux, dans l’Eure où j’ai rencontré des professeurs bienveillants, qui m’ont encouragée dans cette voie. Ensuite, je suis arrivée dans la Manche où j’ai continué à prendre des cours, à Donville-les-Bains, puis à l’école d’Arts Plastiques d’Avranches.
Tous ces cours m’ont permis de découvrir différentes techniques et supports. Depuis quelques années, je peins chez moi, à St Planchers.
Les tableaux, ici présentés, sont principalement autour du thème de la mer. J’aime peindre des paysages ou parfois des détails, retranscrire des ambiances, utiliser différentes techniques (gouache, acrylique…) , travailler sur les formes et les couleurs. La peinture me permet de m’exprimer, de m’évader, et maintenant que je suis une jeune retraitée je peux y consacrer beaucoup de temps, toujours avec beaucoup de plaisir.
Samedi de 14h à 21h Du dimanche au jeudi de 14h à 19h et le vendredi de 14h à 18h .
Rue Charles Mathurin Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41 officeculturel@saintpairsurmer.fr
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English : Exposition d’Odile Poutier
L’événement Exposition d’Odile Poutier Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Granville Terre et Mer
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