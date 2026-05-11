Exposition d’Odile Poutier Rue Charles Mathurin Saint-Pair-sur-Mer

Saint-Pair-sur-Mer

Exposition d’Odile Poutier

Rue Charles Mathurin Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-09-04 19:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Paysage marins

Odile POUTIER Peintre

D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé dessiner et peindre mais j’ai attendu la quarantaine pour m’autoriser à franchir le seuil d’un cours de peinture. J’ai commencé à la Maison des Arts à Evreux, dans l’Eure où j’ai rencontré des professeurs bienveillants, qui m’ont encouragée dans cette voie. Ensuite, je suis arrivée dans la Manche où j’ai continué à prendre des cours, à Donville-les-Bains, puis à l’école d’Arts Plastiques d’Avranches.

Tous ces cours m’ont permis de découvrir différentes techniques et supports. Depuis quelques années, je peins chez moi, à St Planchers.

Les tableaux, ici présentés, sont principalement autour du thème de la mer. J’aime peindre des paysages ou parfois des détails, retranscrire des ambiances, utiliser différentes techniques (gouache, acrylique…) , travailler sur les formes et les couleurs. La peinture me permet de m’exprimer, de m’évader, et maintenant que je suis une jeune retraitée je peux y consacrer beaucoup de temps, toujours avec beaucoup de plaisir.

Samedi de 14h à 21h Du dimanche au jeudi de 14h à 19h et le vendredi de 14h à 18h .

Rue Charles Mathurin Chapelle Sainte-Anne Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 70 60 41 officeculturel@saintpairsurmer.fr

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English : Exposition d’Odile Poutier

L’événement Exposition d’Odile Poutier Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Granville Terre et Mer