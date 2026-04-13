Entre trail et mer Mairie de Saint Pair sur Mer Saint-Pair-sur-Mer

Saint-Pair-sur-Mer

Entre trail et mer

Mairie de Saint Pair sur Mer 255 Rue de la Mairie Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :

2026-09-12

En solo, en famille, entre amis ou entre collègues, venez découvrir nos 3 nouveaux parcours chronométrés avec Smil’Events 27.

Toutes les épreuves partent de la Mairie de Saint Pair sur Mer.

Marche 10 km départ à 14h00.

Courses enfant départ à partir de 15h30/ 16h00 16h30.

Trail 5 km départ à 18h45.

Trail 10 km départ à 18h30.

Trail 17 km départ à 18h15. .

Mairie de Saint Pair sur Mer 255 Rue de la Mairie Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 11 59 56 58 inscriptions@entretrailetmer.fr

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English : Entre trail et mer

L’événement Entre trail et mer Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Granville Terre et Mer