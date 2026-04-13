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Entre trail et mer Mairie de Saint Pair sur Mer Saint-Pair-sur-Mer

Entre trail et mer Mairie de Saint Pair sur Mer Saint-Pair-sur-Mer

Entre trail et mer Mairie de Saint Pair sur Mer Saint-Pair-sur-Mer samedi 12 septembre 2026.

Lieu : Mairie de Saint Pair sur Mer

Adresse : 255 Rue de la Mairie

Ville : 50380 Saint-Pair-sur-Mer

Département : Manche

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Pair-sur-Mer

Entre trail et mer

Mairie de Saint Pair sur Mer 255 Rue de la Mairie Saint-Pair-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :
2026-09-12

En solo, en famille, entre amis ou entre collègues, venez découvrir nos 3 nouveaux parcours chronométrés avec Smil’Events 27.

Toutes les épreuves partent de la Mairie de Saint Pair sur Mer.

Marche 10 km départ à 14h00.
Courses enfant départ à partir de 15h30/ 16h00 16h30.
Trail 5 km départ à 18h45.
Trail 10 km départ à 18h30.
Trail 17 km départ à 18h15.   .

Mairie de Saint Pair sur Mer 255 Rue de la Mairie Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 6 11 59 56 58  inscriptions@entretrailetmer.fr

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English : Entre trail et mer

L’événement Entre trail et mer Saint-Pair-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Granville Terre et Mer

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