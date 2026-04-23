Émission mensuelle de Webradio | café Grenouille Café librairie Grenouille Langeac
Émission mensuelle de Webradio | café Grenouille Café librairie Grenouille Langeac mercredi 6 mai 2026.
Langeac
Émission mensuelle de Webradio | café Grenouille
Café librairie Grenouille 2 place de la Halle Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 18:00:00
fin : 2026-05-06 20:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Envie de partager une musique, un texte, une information, d’offrir un morceau, de réaliser une interview, de témoigner de ce qui se passe à Grenouille ou dans les environs ?
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Café librairie Grenouille 2 place de la Halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com
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English :
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L’événement Émission mensuelle de Webradio | café Grenouille Langeac a été mis à jour le 2026-04-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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