Emmanuel Fandre. Artiste peintre Atelier tournage sur bois Banon

Banon

Emmanuel Fandre. Artiste peintre

Atelier tournage sur bois 116 rue de l’Industrie Banon Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-02

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-05-02

Emmanuel Fandre est un artiste de talent qui exposera ses dernières créations.

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Atelier tournage sur bois 116 rue de l’Industrie Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 33 26 24 98 tournage@elisabeth-molimard.com

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English :

Emmanuel Fandre is a talented artist who will be exhibiting his latest creations.

L’événement Emmanuel Fandre. Artiste peintre Banon a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon