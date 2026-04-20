Emmanuel Fandre. Artiste peintre Atelier tournage sur bois Banon
Emmanuel Fandre. Artiste peintre Atelier tournage sur bois Banon samedi 2 mai 2026.
Banon
Emmanuel Fandre. Artiste peintre
Atelier tournage sur bois 116 rue de l’Industrie Banon Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-02
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-05-02
Emmanuel Fandre est un artiste de talent qui exposera ses dernières créations.
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Atelier tournage sur bois 116 rue de l’Industrie Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 33 26 24 98 tournage@elisabeth-molimard.com
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English :
Emmanuel Fandre is a talented artist who will be exhibiting his latest creations.
L’événement Emmanuel Fandre. Artiste peintre Banon a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon
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