EMPLACEMENT NUMERO 13 – THEATRE DE L’EMBELLIE – MONTAUBAN Montauban

EMPLACEMENT NUMERO 13 Début : 2026-03-21 à 21:00. Tarif : – euros.

Au camping Les coups de soleil c’est le drame ! Quelqu’un veut voler la couronne de Miss Camping à Paulette qui détient le titre depuis 15 ans. Heureusement elle peut compter sur le soutien indéfectible de son mari Jeannot, boute-en-train et fêtard du camping, pour l’épauler dans cette épreuve. A côté de ça, des nouveaux arrivants, accueillis par la gérante Valérie et sa soeur Charlotte, vont découvrir la vie très animée de ce charmant camping.

THEATRE DE L’EMBELLIE – MONTAUBAN 840 Avenue de Bordeaux 82000 Montauban 82