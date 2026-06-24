Empreintes végétales au cyanotype Plourivo
Empreintes végétales au cyanotype Plourivo mardi 11 août 2026.
Plourivo
Empreintes végétales au cyanotype
Maison de l’estuaire Plourivo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 15:00:00
fin : 2026-08-11 17:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Découvre le Cyanotype, un ancien procédé photographique qui révèle des images grâce à la lumière du soleil. À partir de feuilles, fleurs et autres végétaux glanés en forêt, compose ton image puis laisse le soleil en révéler les empreintes bleues. A partir de 6 ans. .
Maison de l’estuaire Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 96 79
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English :
L’événement Empreintes végétales au cyanotype Plourivo a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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