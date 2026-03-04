En attendant Rio : The TWO, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

En attendant Rio : The TWO Samedi 6 juin, 17h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Samedi 6 juin – 17h

Loin des clichés helvétiques d’un pays cloitré dans ses fortifications alpines, The TWO incarne le dynamisme du marché musical suisse, ouvert aux autres et riche de ses brassages culturels, économiques et sociétaux. Personne ne présageait la route musicale qu’un Suisse et un Mauricien allaient tracer et l’inattendu de ce binôme qui a jusqu’ici laissé une marque digne de respect.

Avec plus de 800 concerts de 2015 à 2022, le duo a foulé les planches de festivals de renom tels le Montreux Jazz, le Festival de Jazz de Montréal et a assuré les premières parties pour des artistes reconnus (Johnny Hallyday, Ben Harper, Mavis Staples, Charlie Winston, etc).

Avec leur nouvel album Sadela, TheTWO s’immisce dans l’imaginaire créole de l’océan Indien. Enregistré et arrangé sous la direction de David Donatien, Sadela, terme qui signifie « ces deux-là » en créole mauricien, est un itinéraire musical, qui explore le blues insulaire des Mascareignes, sega et maloya. Cette création, raconte les identités hybrides, métisses, en perpétuel devenir, faisant ainsi écho à l’imaginaire d’une « créolisation » du monde tel que l’annonçait le poète Edouard Glissant.

Avec la participation de Yannick Nanette (chant lead & guitares) et Thierry Jaccard (guitares & chant).

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Blues créole, à l’occasion de Rio Loco Insulae 2026.