En Chantier ! Fête de quartier Prairie-au-Duc Quartier Prairie-au-Duc Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-27 10:00 –

Gratuit : oui Tout public

De 10h à 1h30, retrouvez balades commentées, concerts, installations artistiques, DJ sets, jeux et ateliers sonores s’invitent dans les lieux culturels, les commerces, les espaces publics et les nouveaux jardins. En Chantier ! c’est l’occasion d’investir autrement le quartier, de célébrer le printemps et le voisinage, grues et palissades comprises !???? Découvrez tout le programme de cette journée

Quartier Prairie-au-Duc Nantes 44262

https://trempo.com/evenement/en-chantier-fete-de-quartier-prairie-au-duc/



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