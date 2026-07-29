En Crau, à l’époque des Romains Saint-Martin-de-Crau
dimanche 8 novembre 2026 · Saint-Martin-de-Crau
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Crau
En Crau, à l’époque des Romains
Dimanche 8 novembre 2026 de 9h30 à 12h30.
Durée : 3h . Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 09:30:00
fin : 2026-11-08 12:30:00
Date(s) :
2026-11-08
Découvrez comment le pastoralisme a façonné l’un des paysages les plus singuliers de Provence.
En l’absence de processus de sédimentation, la plaine de Crau a conservé toutes les traces des activités anthropiques depuis la fin du Néolithique. Entre voies romaines, bergeries et auberges antiques, nous évoquerons l’importance des activités pastorales sur la formation de la végétation des Coussouls de Crau et les conséquences pour leur conservation ou restauration. .
Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 03 83 contact@cen-paca.org
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English :
Discover how pastoralism has shaped one of Provence’s most unique landscapes.
L’événement En Crau, à l’époque des Romains Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-07-23 par Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]
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