Affaire de Comédie Maison Leydier Saint-Martin-de-Crau
mercredi 29 juillet 2026 · Maison Leydier · Saint-Martin-de-Crau
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Crau
Affaire de Comédie
Mercredi 29 juillet 2026 de 19h à 23h.
Pour vous garantir la meilleure expérience être là au moins 30mn avant le lancement du spectacle. Maison Leydier 5780 D5 Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-07-29 23:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Cet été, Affaire de Comédie vous embarque pour une tournée unique des soirées stand-up dans des lieux d’exception, au cœur des domaines viticole, oléicole, châteaux, et autre endroit magique en plein air !
Rendez-vous chez Maison Leydier pour profitez d’une soirée comédie dans un cadre magnifique !
Programme détaillé
19h00 Accueil, bar, tapas de la Maison Leydier, foodtruck, musique
21h00 Lancement de votre spectacle ! Plusieurs artistes, 10 à 20 minutes chacun et proposent leurs meilleures blagues.
22h30 Échangez avec les artistes et profitez d’un dernier verre en musique
Programmation PABLO CAILLAULT MADO TOUT COURT ANAIS GILLES MERWAN SALI BRIAC .
Maison Leydier 5780 D5 Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 82 29 72 76 evenementiel@maisonleydier.fr
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English :
This summer, Affaire de Com%E9die takes you on a one-of-a-kind tour: stand-up comedy nights in exceptional venues, set amidst vineyards, olive groves, châteaux, and other magical outdoor locations!
L’événement Affaire de Comédie Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-07-16 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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