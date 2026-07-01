Fête Votive Place François Mitterrand, Arènes Saint-Martin-de-Crau

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Crau

Fête Votive

Du vendredi 24 au mardi 28 juillet 2026. Place François Mitterrand, Arènes Centre ville Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-24

C’est la fête votive ! Venez nombreux fêter l’été et le plaisir d’être ensemble.

La fête foraine s’installe sur la place François Mitterrand. Concours de pêche jeunes au domaine du lac le samedi 25 dès 8h30. Deux courses camarguaises les samedi 25 et dimanche 26 organisées par le Club Taurin Lou Craven, ainsi que le Toro piscine du lundi 27 à 21h30. D’autres animations vous attendent. Le programme complet est disponible sur le site internet, la page Facebook et l’application mobile de la ville www.saintmartindecrau.fr .

Place François Mitterrand, Arènes Centre ville Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 17 29

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English :

It’s the fête votive! Come and celebrate summer and the pleasure of being together.

L’événement Fête Votive Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-06-24 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)