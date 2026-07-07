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AGENDA · Saint-Martin-de-Crau

Soirée focaccia, mortadella et mozzarella Maison Leydier Saint-Martin-de-Crau

vendredi 24 juillet 2026 · Maison Leydier · Saint-Martin-de-Crau

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Maison Leydier
Adresse
5780 D5
Ville
13310 Saint-Martin-de-Crau
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
10 10 10

Saint-Martin-de-Crau

Soirée focaccia, mortadella et mozzarella

Vendredi 24 juillet 2026 de 19h à 0h. Maison Leydier 5780 D5 Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 00:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Soirée italienne au Moulin !
Venez nombreux déguster la gastronomie italienne, avec une ambiance musique live animée par Gianni Palazzo !   .

Maison Leydier 5780 D5 Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 82 29 72 76  commerce@maisonleydier.fr

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English :

Italian Night at Le Moulin!

L’événement Soirée focaccia, mortadella et mozzarella Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-07-01 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)

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