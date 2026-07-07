Soirée focaccia, mortadella et mozzarella Maison Leydier Saint-Martin-de-Crau
vendredi 24 juillet 2026 · Maison Leydier · Saint-Martin-de-Crau
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Crau
Soirée focaccia, mortadella et mozzarella
Vendredi 24 juillet 2026 de 19h à 0h. Maison Leydier 5780 D5 Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24 00:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Soirée italienne au Moulin !
Venez nombreux déguster la gastronomie italienne, avec une ambiance musique live animée par Gianni Palazzo ! .
Maison Leydier 5780 D5 Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 82 29 72 76 commerce@maisonleydier.fr
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English :
Italian Night at Le Moulin!
L’événement Soirée focaccia, mortadella et mozzarella Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-07-01 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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