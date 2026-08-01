Cinéma en plein air Rue du logisson Saint-Martin-de-Crau

Informations pratiques

Saint-Martin-de-Crau

Cinéma en plein air

Vendredi 7 août 2026 de 21h à 22h30. Rue du logisson Jardin public Marie-Rose Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07 22:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Une toile, un ciel étoilé, des émotions à partager rendez-vous au cinéma en plein air !

Projection en plein air du film d’animation Sur la piste du Marsupilami .

Installez-vous confortablement pour cette séance durant laquelle vous ne vous ennuierez pas ! Pensez à apporter vos coussins et plaids.

Artisan-glacier sur place. .

Rue du logisson Jardin public Marie-Rose Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 98 40

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English :

A screen, a starry sky, and emotions to share: head to the outdoor movie theater!

L’événement Cinéma en plein air Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-07-28 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)