Cinéma en plein air Rue du logisson Saint-Martin-de-Crau
vendredi 7 août 2026 · Rue du logisson · Saint-Martin-de-Crau
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Crau
Cinéma en plein air
Vendredi 7 août 2026 de 21h à 22h30. Rue du logisson Jardin public Marie-Rose Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07 22:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Une toile, un ciel étoilé, des émotions à partager rendez-vous au cinéma en plein air !
Projection en plein air du film d’animation Sur la piste du Marsupilami .
Installez-vous confortablement pour cette séance durant laquelle vous ne vous ennuierez pas ! Pensez à apporter vos coussins et plaids.
Artisan-glacier sur place. .
Rue du logisson Jardin public Marie-Rose Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 98 40
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English :
A screen, a starry sky, and emotions to share: head to the outdoor movie theater!
L’événement Cinéma en plein air Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-07-28 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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