Salon Nature et Bien-être Salle Mistral Saint-Martin-de-Crau
samedi 22 août 2026 · Salle Mistral · Saint-Martin-de-Crau
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Crau
Salon Nature et Bien-être
Du samedi 22 au dimanche 23 août 2026 le samedi de 10h à 20h. Le dimanche de 10h à 19h. Salle Mistral 310, rue des compagnons Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
Ressourcez-vous le temps d’un week-end !
Venez découvrir, partager et échanger avec les différents exposants tout au long de ce week-end dédié au bien-être. Explorez de nouvelles approches de développement personnel et rencontrez des professionnels passionnés pour adopter un mode de vie plus sain et serein. Plusieurs conférences et ateliers sont aussi organisés
https://www.association-namaste.com/_files/ugd/92b93d_841f88f048d94b89a693f31e3799edfd.pdf .
Salle Mistral 310, rue des compagnons Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 29 32 10 91
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English :
Rejuvenate for a weekend!
L’événement Salon Nature et Bien-être Saint-Martin-de-Crau a été mis à jour le 2026-07-30 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)
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